曾聖光家屬赴烏 在台烏克蘭人集資12萬助辦後事

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡。在台烏克蘭人林歐莉亞今天表示，首位為烏克蘭戰死的台灣志願軍曾聖光的家屬已啟程前往烏克蘭，目前正等待烏克蘭政府將遺體運送到集中地點，以完成確認程序。

烏克蘭在台社群目前以Team Taiwan（台灣隊）名義在烏克蘭基輔從事人道援助，由2位曾長住台灣的烏克蘭人率領，另有數名志工。在台灣的工作團隊則稱為Team Ukraine（烏克蘭隊），中文流利的林歐莉亞經常積極參與協助。

林歐莉亞（Olga Kulish）今天接受中央社訪問指出，在台烏克蘭人於事發後都很震驚不捨，為表達對曾聖光的感謝與悼念，在台烏克蘭人已自發性集資捐款幫助曾聖光家屬，截止今天上午捐助金額約達新台幣12萬元，盼用於幫助曾聖光後續喪葬安頓。

林歐莉亞表示，沒有任何金錢或物質，能彌補曾聖光母親失去兒子的傷痛，在台烏克蘭人希望盡一份心力協助曾聖光家屬，表達烏克蘭人對台灣的感謝，「對台灣人的付出與犧牲，我們不想裝作不知道」。

林歐莉亞說，烏克蘭許多媒體對曾聖光陣亡的事蹟也有報導，社群媒體更是廣泛流傳，在台烏並無邦交的情況下，台灣仍力挺烏克蘭的事蹟愈來愈受注意。

林歐莉亞表示，曾聖光的母親、姊姊、妻子在外交部安排下，啟程前往烏克蘭，家屬對外交部與各界協助都很感謝。

林歐莉亞說，因為戰爭傷亡者眾，烏克蘭政府不會一次只運送單一遺體，都是和其他陣亡士兵一起整批運送，因此曾聖光家屬目前與另一位外國志願軍的遺族正一起等待，相信會盡快完成確認程序，讓曾聖光的遺體能順利送回故鄉台灣安葬。（編輯：謝佳珍）1111108