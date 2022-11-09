時力控鍾東錦竊占國土蓋違建 國產署農水署擬提告

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（中央社記者王揚宇台北9日電）時代力量立委陳椒華與邱顯智今天說，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦涉嫌竊占國有地蓋違建，另有3家砂石場涉竊占國土，相關單位必須追究鍾東錦和砂石場的法律責任。

與會的國產署、行政院農業委員會農田水利署代表說，會委託律師盡速在下週前提告。

陳椒華與邱顯智今天在立法院召開記者會，指控鍾東錦先前持有位於卓蘭水廠段的多處農地，10多年前就涉嫌竊占國有地蓋違建，包括占用國產署和農水署的水利用地，其名下農地也違法進行砂石採取堆置，涉入爭議的統日、運金、晶發3家砂石場，也爆出有竊占國土問題。

陳椒華指出，民眾檢舉位於苗栗卓蘭統日砂石場旁有3棟建物，涉嫌占用3筆國有地，而經比對歷史圖資及詢問苗栗縣政府農業處，推測是當年的地主鍾東錦違法竊占國土蓋違建。

此外，陳椒華表示，根據統計，統日等3家砂石場涉嫌占用24筆公有地，總面積超過2萬平方公尺，實際占用面積則待官方確認，而她11日將前往卓蘭現勘。

陳椒華說，農水署和國產署對竊占國土者應提告刑事竊盜罪，同時提起民事拆屋還地的訴訟，而苗栗縣政府除應連續開罰，也應要求恢復原狀，絕對不能任由地方民代仗著權勢竊占國土，及任意未經許可蓋違建。

邱顯智表示，守法是最起碼的底線，但過去這段時間，大家看到苗栗縣政府相關局處，喪失執行公權力的功能，遇到權貴、遇到議長就轉彎，這讓人無法想像，如果讓鍾東錦當選，苗栗公務員會落入什麼樣的處境。

財政部國有財產署中區分署苗栗辦事處主任林彥宏回應，關於違建部分，經清查的確有使用國產署經管的國有土地，面積約30坪，國產署有訂定被占用處理要點，會依照此要點辦理；至於違法堆置砂石部分，他說，會依照規定處理。

農水署副工程司高丞瑋表示，有關建物的部分，有涉及到農水署業管的2筆土地，使用面積大約為80平方公尺，後續會依照相關辦法處理。

在場媒體詢問何時會提告、求償金額為何。林彥宏說，盡速在下個星期前委請律師提告；高丞瑋表示，盡速委請律師辦理，一併下週前提告。（編輯：蘇志宗）1111109