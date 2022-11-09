將請假投入選舉 盧秀燕：依規定以身作則

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尋求連任的國民黨籍台中市長盧秀燕（前右3）9日接受媒體聯訪表示，依選委會規定，在距離選前兩週候選人、縣市長須請假，因此按法規她以身作則，從10日開始請假至競選投票完。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）尋求連任的台中市長盧秀燕，明天起將請假投入選舉，她今天表示，依選委會規定，在距離選前兩週候選人、縣市長須請假，因此按法規她以身作則，從明天開始請假至競選投票完。

盧秀燕日前在市政會議中宣布，將從10日起請假，投入競選活動，請假期間市政工作不停擺，將由副市長代理，也請市府人員堅守崗位。

盧秀燕今天出席南區長春、城隍里聯合活動中心落成啟用典禮，她接受媒體聯訪時表示，這段時間她都以市政為主，市政工作最重要，但依選委會規定，在距離選前兩週候選人、縣市長須請假，因此按法規她以身作則，從明天開始請假至競選投票完。

媒體提問對於今天晚間中華職棒中信兄弟隊可能奪冠的看法，盧秀燕說，她昨天於賽前到球場為球員加油打氣，她有承諾中信兄弟，若再次拿到總冠軍封王，市府將比照去年再辦理封王大遊行。

盧秀燕說，今天比賽中信兄弟若再贏就封王，非常期待，邀請台中市民一起集氣，為他們加油打氣，期望再度奪得總冠軍。（編輯：謝雅竹）1111109