遭指施壓國防部賤賣國土 蔡適應：莫名其妙

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）遭質疑施壓國防部賤賣國土的民主進步黨基隆市長參選人蔡適應今天表示，相關說法「莫名其妙」，而中國國民黨基隆市長參選人謝國樑涉及洗錢案，前台北市議員羅智強怎麼不吭聲？

謝國樑競選辦公室發言人余治明說，金星公司案早已說明清楚，蔡適應還在轉移焦點，民眾豈會看不出？

羅智強在社群網站臉書（Facebook）表示，前立法委員黃國昌質疑蔡適應勾結黑道、施壓國防部賤賣國土，蔡適應到底什麼時候要告？

謝國樑上午在三坑火車站接受媒體聯訪表示，蔡適應截至目前都沒說清楚，國防部說有「溝通」，而「溝通」在負責管理國防部土地的科長口中就是施壓，羅智強提到蔡適應應退選，這是一種負責任方式。

蔡適應在基隆火車站受訪說，這筆土地民國102、103年就決定要拍賣，當時他還不是立委，當時是國民黨執政，不如問國民黨為何要拍賣這筆土地？

他說，接到地主陳情希望程序依法辦理，他就是依法按程序辦理，沒參與拍賣後由誰得標或定價等，不要看到黑影就開槍，最近影射到他的部分（證據）都非常薄弱，老實說他不曾遇過這名科長。（編輯：李明宗）1111110