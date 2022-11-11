移工失聯 蘇貞昌贊同縮短雇主申請遞補空窗期

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（中央社記者王揚宇台北11日電）國民黨立委溫玉霞今天質詢指出，現行就業服務法規定，若移工失聯，雇主要等3個月或6個月，才能申請遞補，應修法縮短空窗期（等待期）。行政院長蘇貞昌說，可以縮短。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

溫玉霞質詢時提到，台灣現在難道淪為逃逸移工的天堂，因為根據統計，累計至今年8月，外籍移工有70萬4000多人，但其中有10%、約7萬4000多人失聯，在這當中又以43.27%是家庭看護工。

至於移工失聯原因，溫玉霞表示，可能與這2年多來的疫情有關，或是有其他薪資等考量；然而，根據就業服務法第58條規定，在工廠的移工逃跑，雇主要等6個月才能申請新的移工，如果是家庭看護部分，則要等3個月才能申請遞補，這好像在懲罰雇主。

溫玉霞指出，包括她在內，有很多立委提案修法，希望能縮短等待期、空窗期，像她主張，一般受雇移工失聯或失蹤，等待期宜修正為1個月，若是家庭看護移工失聯或失蹤，宜修正為15天；畢竟移工跑掉，雇主還要繼續繳就業安定基金，對有需求的家庭更造成莫大困擾。

溫玉霞詢問蘇貞昌，是否支持縮短空窗期。蘇貞昌表示，好、這可以縮短。

勞動部長許銘春補充，基於家庭照顧需求，適度縮短空窗期是必要的，朝野立委也提出修法版本，勞動部會評估縮短到多久才比較適合。

此外，國民黨立委張育美質詢時提到，行政部門對於外籍照顧人力的規劃，應有一致方針，而且不應緊縮外籍看護人力，否則首當其衝的就是民眾權益；站在行政院的立場，未來是否會緊縮外籍看護工量能。

蘇貞昌表示，不會，因為以目前的狀況、需求方的需求等來看，目前還是不足的，以整個社會現象來判斷，還是有這方面的需求。（編輯：林興盟）1111111