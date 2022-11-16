國民黨南投議長何勝豐以無黨競選 公報誤植重印

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）國民黨籍南投縣議會議長何勝豐以無黨籍競選連任，但縣選委會卻在選舉公報印上國民黨，選委會發現錯誤，著手重新印製。對此，何勝豐說，選委會該怎麼做就怎麼做，他沒意見。

南投縣選舉委員會先前公布縣議員候選人抽籤紀錄表，資料顯示何勝豐「無推薦政黨」、碩士學歷，近日紙本選舉公報完成出爐，則是記載何勝豐推薦政黨為中國國民黨，選民發現兩份資料有出入，一度以為是抽籤紀錄表有誤，但今天證實竟是選舉公報誤植。

南投縣選委會總幹事、縣府民政處長吳燕玲今天接受中央社記者訪問表示，何勝豐當時登記未檢附政黨推薦書，補件期限前也未送達，後來何勝豐派人通知不附政黨推薦書，由於內部溝通疏失導致錯誤，選委會除向當事人致歉，幹部也會負起督導不周責任。

吳燕玲表示，這張錯誤的選舉公報需重印，已通知廠商印製約5萬1000份，費用新台幣9萬多元；根據公職人員選舉罷免法第47條第9項，選舉公報應於投票日2天前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點，相關選區選民可在規定期限前收到重印的選舉公報。

競選連任竹山鎮、鹿谷鄉選區縣議員的何勝豐曾任國民黨南投縣黨部主任委員，這次以無黨籍參選，引起地方議論。對此，縣黨部主委林儒彬說，何勝豐仍是國民黨籍，黨部原要推薦代表國民黨參選，但何勝豐認為民進黨一直用自己背景打壓，希望不造成黨的困擾，以大局為考量，所以選擇以無黨籍身分參選。

何勝豐2016年亞洲大學生物資訊與醫學工程學系碩士在職專班論文「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」，與曾任何勝豐祕書的羅崴騰論文「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」架構相似，亞洲大學接獲檢舉調查。（編輯：謝雅竹）1111116