時力籲返鄉投票 翻轉政治舊勢力支持世代正義

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（中央社記者王揚宇台北18日電）時代力量黨主席陳椒華今天召開記者會，公布時力2022年地方競選影片，呼籲民眾返鄉投票，支持時力推薦的縣市議員候選人，徹底翻轉政治舊勢力，也要投下18歲公民權修憲複決同意票，支持世代正義。

陳椒華今天與時代力量台南市議員林易瑩及台北市議員候選人林泓泰、新北市議員候選人王景弘召開記者會，公布時力2022年地方競選影片「11/26返鄉投票，實現你想要的改變」。

陳椒華表示，2018年時力秉持與人民站在一起的理念，成功獲得民眾的信任，讓時力議員得以進入地方議會，扮演監督跟制衡的重要角色。4年過去，時力的10位縣市議員，沒有辜負民眾的信任，繳出滿分的成績單。

陳椒華指出，時力議員固定會期的質詢率達100%，為民眾用心監督地方政府，努力質詢，不跟黑金掛鉤，不辜負選民賦予的職責。同時，時力議員強力監督縣市政府，為民眾發聲，累積提案超過1000次以上，涵蓋各種領域。

陳椒華說，26日請大家返鄉投票，除支持時力推薦的縣市議員，徹底翻轉政治舊勢力，也要投下18歲公民權修憲複決同意票，支持世代正義。（編輯：翟思嘉）1111118