謝福弘苗栗市造勢 朱立倫籲國民黨團結拚勝選

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）國民黨苗栗縣長候選人謝福弘今天晚間在苗栗市舉辦造勢活動，黨主席朱立倫出席站台，他稱讚謝福弘腳踏實地、清白參選，是為地方服務的好人才，呼籲國民黨支持者共同團結拚勝選。

謝福弘晚間在苗栗市嘉新里舉辦造勢晚會，國民黨主席朱立倫、副主席連勝文接連到場站台，現場聚集數百名支持者，朱立倫帶領現場民眾高喊「謝福弘凍蒜」，也替尋求連任的苗栗市長邱鎮軍以及國民黨提名縣議員、市民代表、里長候選人加油打氣。

朱立倫表示，國民黨這次提名縣市長候選人每一位都是清清白白、正正當當，腳踏實地為民眾做事，在苗栗縣提名謝福弘就是堅持這個原則，希望苗栗鄉親支持扎根苗栗數十年，實實在在的好人才。

朱立倫以新竹縣長楊文科為例指出，謝福弘和楊文科很像，不會作秀、但是實實在在，有點胖胖的、笑容滿面，4年前楊文科選縣長時，當時在新竹，大家都說他不會當選，可是最後投票結果，楊文科當選了，而且這4年來的表現，連民進黨都已經不知要派誰出來跟他選。

朱立倫說，他常以此對謝福弘加油「看到楊文科，就看到自己」，鼓勵他秉持客家硬頸精神，不怕苦不怕難，認真努力打拚，也要拜託所有國民黨支持者共同團結，讓優秀、認真會做事的人當選。

連勝文表示，民進黨的凶狠，大家都很清楚，他要告訴大家，「楚雖三戶，亡秦必楚」只有國民黨可以對抗貪婪殘暴的民進黨，單打獨鬥絕對沒有用，拜託大家全力支持清清白白、正直參選的謝福弘，讓他為苗栗鄉親拚好日子，只要團結，一定會勝選。（編輯：張銘坤）1111118