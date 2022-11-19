蔡適應控詐騙學歷 謝國樑：曾就讀二信中學

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）民進黨基隆市長候選人蔡適應指控國民黨基隆市長候選人謝國樑在公報學歷欄填二信中學「詐騙學歷」，謝國樑競選辦公室今天沒有回應，不過，謝國樑昨天說，沒有要惡意欺騙。

蔡適應上午在安樂市場掃街，接受媒體聯訪表示，近期大家都收到選舉公報，謝國樑居然在公報學歷欄上寫二信中學，謝國樑明明在書中提到國中沒念完，13歲就被爸媽送到美國，這就是「詐騙學歷」，使公務人員登載不實，謝國樑又透過他的父親謝修平，和二信中學校長林立署名的推薦信，廣發給二信中學校友、家長和社會各界推薦謝國樑。

此外，蔡適應表示，自己從來沒有提過畢業於基隆高中，媒體專訪時都有說明畢業於左營高中，甚至在公報學歷欄也沒填過基隆高中，國民黨之前對他潑的才是髒水。

對此，謝國樑陣營今天沒有回應，不過，謝國樑昨天接受媒體聯訪表示，他曾就讀二信中學，但不是二信中學畢業，大家都知道他有到國外留學，從第1次參選時就放在公報的學歷欄，他不是故意，也沒有要惡意欺騙的意思，若有必要也願意修正。（編輯：張銘坤）1111119