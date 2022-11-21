徐定禎強調擁豐富行政經驗 宋國鼎宣示改善財政

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（中央社記者沈如峰苗栗縣21日電）苗栗縣長選舉第二場公辦政見發表會今天舉行。民進黨候選人徐定禎強調擁豐富行政經驗，最適合擔任縣長；時代力量宋國鼎說，若當選將開源節流，改善財政。

苗栗縣第19屆縣長選舉候選人第二場公辦電視政見發表會上午舉行，徐定禎、宋國鼎、國民黨謝福弘、無黨籍鍾東錦與吳盛聖等5名候選人都出席。

徐定禎於政見發表會中說，苗栗縣現在最主要的問題是財政問題，所以要與中央展開大合作、大建設，不要動不動就說要下架民進黨，以他最豐富的行政經驗來說，對苗栗縣是最有幫助，也是最適合的縣長人選。當選後盡可能在最快時間內，彌平選戰時的爭執，積極與中央協調推動苗栗相關建設，也保證自己所提出的國中小免費營養午餐、發放重陽敬老金、免費老年裝假牙3大政策，一定說到做到。

謝福弘表示，他沒有投資砂石也不是金牛，清清白白、真心做事，苗栗縣長一定要有高道德，不要黑道治縣。他要守住藍軍，不要讓外縣市的人再笑苗栗，怎麼會選一個爭議性這麼多的縣長。此外，他有38年的行政經驗，堅持把錢花在刀口上，也知道如何照顧縣民，讓縣民安居樂業，免於恐懼。

宋國鼎說，苗栗會陷入現在的困境，最大的問題就是縣府的財政狀況。若要搶救，就需要一名務實、負責的縣長，好好把關將預算運用在刀口上，並透過開源節流，改善苗栗財政。

宋國鼎表示，若當選他將建立使用者付費原則，當外地遊客來到苗栗，使用苗栗的自然環境，必須收取一定的稅收或費用，讓這些受到觀光人潮影響的區域，能夠利用這些資源來修復苗栗的環境。

鍾東錦說，當選縣長後的第一件事情，將立即落實各項福利政見，絕對有信心能夠引領苗栗縣朝向「觀光科技新都心」的目標邁進，並留住產業，繼續招商，協助青農返鄉打拚。

鍾東錦表示，選後一票新台幣30元的選舉補助款，也會全數捐出幫助弱勢團體，把資源交給對的人、交到需要的人手上。

吳盛聖說，未來將強化苗栗科技招商，改善銅鑼科學園區周邊交通，推動纜車進入泰安鄉，發展觀光。（編輯：李錫璋）1111121