徐定禎訴求集中選票24日萬人會師 蔡英文將站台

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）民主進步黨苗栗縣長候選人徐定禎今天發布競選文宣，訴求集中選票改變苗栗。為凝聚綠營選票，24日於頭份市建國夜市辦萬人大會師團結之夜，邀民進黨主席蔡英文到場催票。

徐定禎上午由民進黨籍苗栗縣議員陳光軒陪同，在頭份競選總部舉辦記者會發表競選文宣表示，選戰最後階段，這應是最後一波文宣，已展開發送，主要訴求鄉親返鄉投票「搶救苗栗，集中選票，支持會贏的人」。

他說，投入選戰後，聽到許多鄉親憂慮苗栗未來，擔心苗栗下一代在黑金統治下無法有好成長環境，大家一定要勇敢站出來，讓苗栗換人、換黨做做看，終結黑金、打破黑箱及擺脫財政黑洞。

徐定禎表示，苗栗民心思變，這場選戰是黑白是非之爭，他當選後將挖掘真相、徹查黑金，更要以最快速度落實政見，攜手中央政府展開大合作、大建設，呼籲選民團結改變力量，用手中一票守護家鄉。

陳光軒說，苗栗已72年沒政黨輪替，如果這次這麼好的機會沒翻轉成功，擔心未來繼續沉淪80年；24日晚間號召鄉親萬人大會師，團結走完最後一哩路，撕掉「苗栗國」標籤。（編輯：李明宗）1111122