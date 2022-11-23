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高雄市長選舉倒數 柯志恩籲市民踴躍返鄉投票

2022/11/23 10:12（11/23 10:31 更新）
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國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）23日上午到前金、新興、苓雅區車隊掃街，出發前接受媒體聯訪時被問到最後階段如何催票？她說，會透過不同社群媒體，呼籲大家踴躍返鄉投票。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月23日
國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）23日上午到前金、新興、苓雅區車隊掃街，出發前接受媒體聯訪時被問到最後階段如何催票？她說，會透過不同社群媒體，呼籲大家踴躍返鄉投票。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月23日
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市長選舉剩下3天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天表示，選舉倒數最後1、2週選情有加熱趨勢，除了陸戰掃街催票，也會透過不同社群媒體，呼籲市民踴躍返鄉投票。

柯志恩上午到前金、新興、苓雅區車隊掃街，出發前接受媒體聯訪時被問到最後階段如何催票，她說，會透過不同社群媒體呼籲大家返鄉投票，許多市議員候選人也會一起催票，最後1、2週選情有加熱趨勢，盼鼓勵大家踴躍投票。

柯志恩並表示，前高雄市長韓國瑜不會出席選前之夜，活動主要定位在「市民之夜」，直接跟市民對話，「市民就是最大咖」。對於民進黨對手陳其邁屢到外縣市輔選，柯志恩也酸說：「我想他認為自己選情很穩吧。」

選前最後1週，藍綠陣營持續車隊掃街催票，柯志恩女兒近日現身陪同母親掃街；陳其邁則於昨天前往藍營票倉左營區車掃，有國民黨里長聚集支持者歡迎。對此，柯志恩說，尊重里長選擇，但比起表面放鞭炮、焰火，選票出來最重要。

柯志恩昨天晚上與網紅「館長」陳之漢直播時談到高雄水質問題，柯志恩今天表示，其實高雄有五星級淨水設備，源頭水質不差，但水管過於老舊，很多都超過使用年限，如果她有機會當市長，一定會在水質方面多著墨、努力。

陳之漢昨天也稱讚柯志恩是國民黨少數頭腦清楚的人才，柯志恩說，2人風格、問答都很直接，「他大概覺得我講話邏輯、脈絡還不錯，謝謝館長稱讚」。（編輯：方沛清）1111123

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