法務部：選舉查賄已起訴140件119人 羈押65人

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（中央社記者王承中台北23日電）九合一選舉26日投票，法務部長蔡清祥今天表示，目前查賄的狀況，列為「選他」案的共3367件，經檢察官偵查起訴共140件、119人，還在羈押中的有65人。

26日將舉行九合一選舉投票，朝野立委關注檢調查賄狀況。立法院司法及法制委員會今天審查中華民國刑法第185條之3條文修正草案，邀請蔡清祥、司法院副秘書長黃麟倫等人列席備詢。

蔡清祥答詢表示，目前查賄的狀況，列為「選他」案的共3367件，經檢察官偵查起訴共140件、119人，還在羈押中的有65人，數字會持續增加，因為最後階段還有很多案子會查獲。

他指出，希望這次選舉能夠公平，法務部一定嚴守行政中立，嚴加防範賄選跟暴力，也要嚴查假訊息，特別注意境外資金的介入，這都是工作重點，全國檢警調廉都全力以赴，在目前的最後階段都已經部署完畢，將嚴加查察。

至於是否有賄選嚴重的地區，蔡清祥指出，檢察總長有進行了解，高檢署也有到各地督導，有些地方確實比較嚴重，各地都有重點地區，會加強人力部署，要求二審檢察官都下去協助，調查官也是派駐各地協助，強化查賄。

如果發生暴力等影響選舉的重大事件，蔡清祥表示，將嚴加防範，事前一定要掌握訊息，如果真的發生，一定強力依法偵辦，事後追究，拜託全國人民要冷靜平和的完成這次選舉。

國民黨立委曾銘宗詢問，民進黨新北市長候選人林佳龍陣營在計程車廣告事件中疑涉賄選，目前是否有在偵辦？蔡清祥指出，這個案子有人提出告訴告發後，新北地檢已分案調查，正積極蒐證中。如果證據明確有違法事實，當然依法處理，時間點由承辦檢察官判斷。

曾銘宗表示，查賄不能辦藍不辦綠，辦小咖不辦大咖。蔡清祥指出，法務部要求不能只就表面證據來認定而已，應該往上溯源，相關共犯、關係人，只要涉及犯罪一律要辦，沒有敢不敢的問題，只要證據齊全，證據認定有犯罪嫌疑就會依法辦理。（編輯：郭無患）1111123