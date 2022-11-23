立委提案盼強化與中東歐經貿投資 深化台歐產業合作

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（中央社記者范正祥台北23日電）台灣民眾黨立委張其祿和民進黨立委郭國文、高嘉瑜今天在立法院財政委員會共同提案，強化台灣與中東歐經貿投資合作。

立法院財政委員會審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，關於財政部主管中國輸出入銀行等單位預算，財政部長蘇建榮與相關機關人員列席。

財政委員會今天處理中國輸出入銀行明年度預算案時，關注台灣與中東歐經貿投資合作，並通過張其祿等人提案，請中國輸出入銀行就中東歐融資基金成效、實質深化台歐雙邊關係進行研議，於2個月內提出書面報告予立法院財政委員會。

近年台灣與中東歐各國關係提升，政府今年1月宣布成立10億美元中東歐融資基金，為促進台歐產業合作提供實際支持。

另外，國家發展委員會今年9月召開第1次跨部會中東歐融資基金審議委員會，未來將由中國輸出入銀行擔任基金執行單位，於歐洲強化產業連結及開拓潛在案源，以實際支持深化台歐雙邊產業合作。

立法院財政委員會通過張其祿等人提案，盼共創台歐長遠的互惠友好合作關係。

此外，關於中東歐融資基金，中國輸出入銀行理事主席劉佩真今天在財政委員會答覆國民黨立委李貴敏質詢時說，融資品質相當好，風險控管相當嚴謹。（編輯：蘇龍麒）1111123