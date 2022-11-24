鄭家純飛馬祖合體李問早餐直播 喊投票就會贏

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（中央社記者高華謙連江縣24日電）網紅鄭家純今天與民主進步黨連江縣長候選人李問在馬祖吃早餐，於社群網站臉書（Facebook）直播，暢談馬祖交通與醫療等政策；鄭家純呼籲大家返鄉投票，「出來投票就會贏」。

鄭家純、李問上午與民進黨連江縣議員候選人劉浩晨在南竿吃劉浩晨設計的素食早餐，鄭家純表示，她首次到馬祖，但班機不多，且易受天氣影響而不飛，搭機困難，她昨天還開玩笑說會不會在馬祖待到投票日都無法回台灣投票。

李問說，華信航空股份有限公司松山到南竿航線預定2023年3月起開航，這是繼立榮航空股份有限公司後第2家，鄉親已期盼10幾年，很高興在民進黨中央政府執政時，透過行政院長蘇貞昌與交通部長王國材推動，才踏出這關鍵一步，相信「良性競爭」可用在航空公司與政黨競爭，讓大家一起解決更多問題。

跨島船票系統部分，李問表示，應以開放政府精神辦工作坊，邀所有關心票務系統使用者一起談現有問題，透過年輕世代科技想法及中央資源集思廣益。

他說，2名中國國民黨連江縣長候選人還在為20年前恩怨吵成一團，甚至要提告，但馬祖有更多事比這重要，如醫療人員不足、待遇很差，值班整晚只有新台幣300元值班費等。

鄭家純說，他與丈夫聊過，日本很多離島，只要醫師願前往從東京飛1小時會到的小島工作，薪水是東京1倍，這是留住人才方法之一。

另外，鄭家純表示，李問之前選立法委員非常辛苦，選後留在馬祖繼續深耕、辦地方黨部，邀年輕人投入選舉；李問說，他與其他民意代表候選人組「大黃魚戰隊」，黃魚是馬祖著名海產料理，希望透過民進黨參與馬祖政治。（編輯：李明宗）1111124