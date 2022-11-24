蔡適應提出經濟就業發展3支箭 盼帶基隆繼續前進

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（中央社記者王揚宇基隆24日電）選前倒數2天，民進黨基隆市長候選人蔡適應今天召開記者會，為振興基隆、延續進步，提出經濟就業發展3支箭，包括北五堵國際研發新鎮等，希望市民支持，讓他帶領基隆繼續往前進。

蔡適應今天在基隆市長林右昌陪同下，上午7時先在基隆市安樂區麥金路，向往來的市民拜票、請託。上午9時，蔡適應與林右昌在競選總部召開記者會，說明經濟就業發展3支箭內容，分別為北五堵國際研發新鎮、軍港西遷後威海營區的開發、以及西4、5、6會展旅運智慧大樓。

蔡適應說，這3支箭關係著基隆下一個世代的城市發展，像是北五堵國際研發新鎮，在林右昌任內已完成都市計畫的先期作業階段、場址選定、範圍匡列等，它的面積接近70公頃，是大武崙、六堵工業區加起來的總和。

蔡適應指出，未來北五堵國際研發新鎮將透過基隆捷運，串聯起內科、南港、汐止等，讓產業廊帶整合起來；他當選市長後，會盡速推動都市計畫的變更並整合不同單位意見，公私合作、分期分區開發，創造更多就業機會，這將是基隆新的產業發展區。

林右昌說，「你可以不關心政治，但一定要關心經濟與就業」，有某候選人說要在基隆蓋科學園區，這真的不可能，因為科學園區是國科會主導，再者，土地必須是公有地，基隆沒有這個條件，而北五堵國際研發新鎮就是新內科。

至於軍港西遷後威海營區的開發，蔡適應表示，目前正進行拆除作業，未來他會攜手國產署、基隆市政府聯手開發，這塊精華土地的開發，對基隆未來發展非常重要。

林右昌指出，東岸軍港西遷後，基隆未來將迎來高價值的服務業基地，可以把基隆現在的市港服務業再次提升。

林右昌表示，上述3支箭都牽涉都市計畫專業，不是嘴巴講一講就可以達成，而蔡適應有都市計畫專業，「如果你關心基隆的經濟與就業，蔡適應就是最好的選擇」。

記者會結束後，民進黨立委陳亭妃陪同蔡適應展開車隊掃街。她說，自己跟蔡適應都擔任過民進黨立法院黨團幹部，因此在溝通、調和鼎鼐上完全沒問題，希望基隆市民一定要集中選票、返鄉投票，也拜託4年前支持林右昌的每張選票，這次都能支持蔡適應，票票入匭，讓基隆的光榮延續。（編輯：郭無患）1111124