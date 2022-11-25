台灣科技受重視 國科會赴法談合作成果豐碩

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行政院政務委員兼國科會主委吳政忠率團訪法，深化台法科技合作，特別是在半導體、太空與再生能源領域。吳政忠表示，因為新型冠狀病毒疫情與俄烏戰爭，世界了解到台灣科技的重要性。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月25日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）行政院政務委員吳政忠率團訪法國，法方熱情接待，計劃攜手發展半導體、太空與淨零科技。吳政忠說，世界已意識到台灣科技重要性，對推動高層的框架對話與合作樂觀以待。

兼任國家科學及技術委員會（國科會）主任委員的吳政忠繼德國後造訪法國，會晤上下議院議員，並受國民議會經濟事務委員會之邀長談一小時。吳政忠向中央社表示：「法方友善熱情款待，我感受到法、德對台支持與台灣能見度都前所未見的高。」

吳政忠分析，主因是將近3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為世界帶來很大變化，經濟轉輪一度停擺，由於半導體晶片荒，世界突然發現台灣存在的重要。

其次是俄烏戰爭帶給歐洲很大震撼，了解到過去忽略的危機，且對法國、德國來說，台灣和他們一樣是自由民主、尊重人權的國家，讓他們意識到「應該是要跟台灣更進一步合作了」。

台法過去30年已有許多合作，「但不同的是，過去合作大都是由下而上（bottom-up），希望未來可以由上而下（top-down），由法國更高層級政府單位與台灣相應窗口對談。過去台灣與外國官員會面都在檯面下，不過既然有需求，應該逐漸正常化」。

吳政忠說，法國議員在會面時提到中國干涉就同仇敵愾，說只要一貼出友台照片就會接到中國大使抗議，令他們無法接受。「我們也諒解他們所受脅迫，但適度曝光也是幫忙法國，進一步打響法國科技在台灣人民心中的知名度與友好度，有助於政府和企業推動前進法國的決策。」

全球晶片需求呈指數增長，半導體產業被稱為台灣「護國神山」，法、德最關心的都是台積電設廠可能性。吳政忠回覆兩國官員，台灣花了40年成為全球領頭羊，養成特殊產業文化，「台灣非常樂意分享經驗」。

但吳政忠也強調，台灣為民主國家，絕不干涉私人企業決策。他建議打造能吸引台積電與半導體產業鏈設廠的生態體系，包括人才、資金、技術、法規，而對台釋放友好訊息也有助於企業選擇落腳處。

吳政忠在拜會時談及中國對台威脅，法方也意識到台灣處境，「50年來我們一手防衛、一手發展，還能有如此成就，可見台灣也不是好對付的。台灣人會自助，但若台灣有事，將衝擊全球，不僅因經濟，也因自由民主蒙害，讓惡霸橫行」。

吳政忠此行也參訪亞利安太空公司（Arianespace），了解預計明年3月升空的台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」發射規畫。

法國太空發展起步早，擁有發射火箭與入軌精密計算的能力。此行除了學習外，也讓法方了解台灣在衛星製造、整合測試上的優勢，例如衛星邊緣運算的開拓與提升，也仰賴晶片發展，因此台法可互補合作，創造雙贏。

最後，台法皆致力2050淨零排放（Net Zero），吳政忠提出台灣4大淨零轉型：能源、產業、生活與社會，並協助中小企業符合歐盟減碳規範。

法國過去偏重核能，為再生能源占比唯一未達標的歐洲聯盟（EU）成員國，總統馬克宏（Emmanuel Macron）正力推再生能源加速法案；台灣離岸風電發展亞洲第一，已形成產業聚落，因此提升再生能源技術也是雙方合作重點。

吳政忠說，此行受到歡迎超越預期，從過去的民間企業合作，到這次的官員會晤，「希望不久將來，會有更上位的架構，目前看起來很有機會」。

吳政忠最後向中央社表示：「台灣過去50年辛苦對抗中國，現在世界忽然注意到台灣的存在。這次出訪就是讓歐洲夥伴知道，台灣會繼續堅定自助往前走；民主夥伴幫助台灣，也是在幫助自己。我們積極樂觀，國際氛圍起風了，台灣人也要努力，趁著風勢，把船開往對的方向。」（編輯：郭中翰）1111125

國科會主委吳政忠（左7）在駐法代表吳志中（左8）陪同下會晤法國上下議院議員。吳政忠感謝法方熱情款待，感受對台支持前所未見的高。（駐法代表吳志中提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年11月25日

國科會主委吳政忠造訪法國，除了參訪亞利安太空公司等科研機構、會晤國會議員與官員外，也主持23日舉行的台法科技獎頒獎典禮，與法蘭西學院自然科學院院長佛蘭德倫（右）將獎項頒予冉曉雯教授（右2）與索貝哈（Olivier Soppera）博士（左2）。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年11月25日