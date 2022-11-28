友邦聖露西亞總理率團抵台 展開參訪行程

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（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）聖露西亞總理皮耶今天上午率團搭機抵台，將與總統蔡英文就2國合作及共同關切事項深入交換意見，皮耶在桃園國際機場發表談話表示，很開心受邀訪台，他期待訪問成功圓滿。

聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）應中華民國政府邀請於11月28日至12月2日率團訪台，訪問團搭乘的長榮BR31班機在上午6時55分抵達桃園國際機場，並由外交部長吳釗燮代表前往國賓門接機。

皮耶在桃機發表談話表示，很開心受邀訪台，他期待見到總統蔡英文、各級政府官員與台灣人民，台灣與聖露西亞是長久的朋友，尊重彼此及自由，希望此次訪台行程能夠成功，也希望2國友誼長存。

訪問團在皮耶致詞結束後，與吳釗燮一起接受媒體拍照合影，隨後由外交人員引領通關離去。

外交部27日發布新聞稿表示，訪團成員包括教育暨永續發展部長愛德華（Shawn A. Edward）、國民保險局董事長尚馬利（Evaristus Jn Marie）、聖露西亞發展銀行董事長雷蒙（Daryl Raymond）等重要政府官員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，此行是皮耶去年7月28日就職後首次訪問台灣，為展現對皮耶訪台的禮遇與重視，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並與皮耶就2國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

外交部表示，皮耶在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、內政部警政署及高雄市政府，並接受吳釗燮款宴，同時參訪資訊工業策進會、高雄餐旅大學、台北101等經建文化設施。（編輯：方沛清）1111128