退撫基金前10月虧損597.97億 收益率負8.38%

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（中央社記者陳俊華台北1日電）公務人員退撫基金管理委員會今天公布最新基金操作績效，今年截至10月底，實際收益數為虧損新台幣597.97億元，收益率為負8.38%；若與9月底的績效相比，10月單月獲利逾45億元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，民國111年截至10月31日的基金運用情形，整體基金收益數虧損597.97億元，期間實際收益率為負8.38%。其中，自行經營的固定收益為166.60億元，期間收益率6.71%；資本利得收益數虧損338.01億元，收益率負24.53%。

委託經營部分，收益數為虧損426.56億元，期間收益率為負13.02%。

若與9月底時退撫基金績效相較，當時虧損643.09億元，截至10月底退撫基金虧損597.97億元，等於10月單月獲利逾45億元。

退撫基金指出，111年度截至10月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.93%、台灣加權股價指數下跌28.92%、MSCI全球指數下跌21.14%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌20.44%。（編輯：蘇志宗）1111201