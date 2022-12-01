聖露西亞總理參訪高雄 陳其邁設宴感謝為台仗義執言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）（前左）1日率團參訪高雄，高雄市長陳其邁（前右）盡地主之誼設宴款待，感謝聖露西亞多次在國際場合為台灣仗義執言。中央社記者曾以寧攝 111年12月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄1日電）聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）今天率團到高雄參訪，市長陳其邁盡地主之誼設宴款待，感謝聖露西亞多次在國際場合為台灣仗義執言，雙方也交流智慧農業、青年創業等議題。

陳其邁今天中午在萬豪酒店宴請皮耶夫婦及參訪團，會前接受媒體聯訪表示，聖露西亞多次在國際場合為台灣仗義執言，是非常支持台灣的重要友邦，因此利用這個機會交換相關領域高雄的狀況，也盡地主之誼招待。

陳其邁指出，聖露西亞總理夫婦率團到高雄訪問，主要是來進行台船、駁二、地方創生、青年就業、智慧農業等參訪，其中農業是高雄重要產業，這幾年在智慧農業領域發展有些心得，相信透過經驗分享，能提供聖露西亞幫助，也有助雙方深化合作、交流。

午宴中陳其邁致詞表示，台灣跟聖露西亞復交已經15年，各領域交流密切而堅固；聖露西亞受極端氣候影響，常面對洪水挑戰，高雄市則在科技防災、災難救助等智慧科技領域方面有卓越進步，能運用智慧防災，包含水量預測、災害預警及撤離等，協助將損失降到最低，期待雙方交流智慧城市運用經驗，讓環境更永續、城市更安全。

陳其邁也提及智慧農業表示，高雄農民多為小農，卻有相當大的農作產值，利用智慧化方式協助農民監測環境及農作物生產，對於農民幫助非常大；駁二則有許多文創、青創等旺盛生命力，市府有多種配套方式協助青年創業，可與聖露西亞交流。

皮耶則表示，聖露西亞與台灣邦交關係歷久彌堅，非常高興在台灣受到高規格接待，也感謝台灣在教育、醫療、農業等領域提供許多幫助，尤其在農業方面，能幫助農民擁有更智慧、更好的生活。

高雄市政府發布新聞稿指出，因聖露西亞正致力推動青年經濟相關事務，皮耶這次參訪高雄特別關心市府的青年創業補助計畫，盼詳加瞭解各局處如何攜手合作為青年族群打造友善的創業環境，相信未來可以和高雄展開許多合作計畫。（編輯：陳仁華）1111201