吳怡農打乾淨選舉不掛看板 邀王世堅任競選總督導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北6日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天發表競選主視覺，他說，這次選舉不掛看板，希望支持者能幫印、幫貼海報；同時，吳怡農也宣布由民進黨籍台北市議員王世堅擔任競選總督導。

吳怡農上午舉行競選主視覺發表記者會，並邀台北市議員王世堅、邱威傑出席。

吳怡農說，這次選舉他邀請所有現任、新任的民進黨籍台北市議員擔任競選督導，王世堅是議員中最資深的，特別請託王世堅擔任總督導，王世堅也在第一時間答應，更提供服務處讓他當競選總部。

吳怡農表示，主視覺中的元素，包括「壯闊台灣」，國家安全、競爭力、國際化是選舉主軸，行動準則是「Vote for Change 為改變而投」，希望選民第一眼就能看到這些元素，爭取社會大眾對他的信賴與支持。

吳怡農指出，他要打破傳統選舉的作法，不要被顏色綁架，這些都是不分黨派、族群的議題；主視覺則分為相片款與藝術款，其中藝術款式參考阿根廷人、古巴革命英雄切．格瓦拉（Ernesto Guevara）的照片來做設計理念。

吳怡農說，雖然他與切．格瓦拉信仰不同，但切．格瓦拉一輩子堅持理想、不怕困難、不畏逆風的精神，是值得效仿的，「面對現實、忠於理想」也是他此刻的心情。這次選舉不掛看板，希望支持者能下載後幫印、幫貼，「讓沒有看板的我們，還是能出現在中山區、北松山區」。

王世堅表示，吳怡農正直、善良，可以為國會帶來清新的氣息、正面的力量；國家大政像是財政、經濟乃至國防、外交，吳怡農都有深入研究、高明見解。上次立委落選後，吳怡農沒有氣餒，更深入耕耘地方，並將國防知識推廣到台灣社會，「吳怡農準備好了」。

邱威傑說，吳怡農宣布參選後幾天就打給他，支持他提出的「台北市競選廣告物管理自治條例」，希望未來台北市不要使用過多政治廣告，只能在有限制的場所中、使用限制大小的廣告，像日本一樣乾淨選舉。

邱威傑指出，吳怡農面對黨內組織的「黑金力量」，卻發揮個人道德勇氣、政治高度，並向總統蔡英文提出建言，可說是民進黨內的良心力量，希望大家能支持吳怡農。（編輯：翟思嘉）1111206