111年地方特考週六登場 4.3萬人報考需用名額3108名

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（中央社記者陳俊華台北8日電）考選部今天說，111年特種考試地方政府公務人員考試週六將在全台14考區登場，共4萬3261人報考，請應考人注意應試的節次及考試時間，準時入場應試，且在試區學校不論室內外都須佩戴口罩。

依考試院會11月通過，111年特種考試地方政府公務人員考試增列需用名額682名，連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計3108名，其中三等考試1694名、四等考試1154名、五等考試260名。

考選部透過新聞稿表示，111年特種考試地方政府公務人員考試10日起登場，在台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等14考區同步舉行，試區分設42個學校；報考人數方面，三等考試1萬7253人、四等考試1萬4485人、五等考試1萬1523人，總計4萬3261人。

考選部表示，這項考試是報考人數僅次於高普考的大型國考，應考人須自行擇定一個錄取分發區報考及分發，並在該錄取分發區所屬考區應試；今年起增設屏東考區，讓報名屏東錄取分發區的考生可就地應試。

考選部指出，目前國考防疫措施，已配合指揮中心的防疫新制調整，包括一般試場取消提供用餐隔板及監場人員佩戴面罩等措施、針對確診已解除隔離且快篩陰性者，將安排在一般試場應試；確診已解除隔離仍快篩陽性者，為保障其應試權益，將安排在備用試場應試。

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考選部說，考量國考屬不確定集體群眾在固定場域活動，較難以維持社交距離，試區學校不論室內外都須佩戴口罩，試區內飲食須在個人座位用餐，並在用餐完畢立即戴好口罩，請應考人注意並配合。

考選部表示，共有3種方式查看試場位置，包括考試當天可在試區公布欄查看，也可在國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下查詢，或到考選部網站查詢，請應考人提前查詢。（編輯：張均懋）1111208