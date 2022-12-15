鄭文燦：調整兩岸論述 提高選民對執政信賴度

桃園市長鄭文燦（圖）15日接受媒體聯訪表示，民進黨在兩岸論述需要做些調整，讓大家了解總統蔡英文執政是追求兩岸和平穩定，不因壓力而屈服，也不會因為很多國家支持而冒進，提高選民對執政的信賴度。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年12月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市長鄭文燦今天表示，民進黨在兩岸論述需調整，讓大家了解總統蔡英文執政是追求兩岸和平穩定，不因壓力而屈服，也不會因為很多國家支持而冒進，提高選民對執政的信賴度。

鄭文燦上午接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待前副總統陳建仁與鄭文燦被視為是接任閣揆的熱門人選。鄭文燦表示，總統蔡英文已經宣示，穩定政局、開創新局的目標，內閣是由府院主導，尊重府院的安排。

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記者又問，在民進黨的檢討會中有討論到，抗中保台被反操作為戰爭恐懼，這部分以後如何向支持者論述。鄭文燦指出，這次選舉的成敗有很多因素，民進黨檢討了30幾個重要議題，其中抗中保台原來是要展現台灣面對壓力，仍要保持對自己自由民主的信心，同時要有這樣的決心。

鄭文燦說，但網路上操作了許多的恐懼牌、戰爭牌，造成選民的不安，將來在兩岸論述上，民進黨需要做些調整，讓大家了解蔡總統執政的路線是追求兩岸和平穩定，不會因為壓力而屈服，也不會因為很多國家支持而冒進，民進黨會在此架構下，「讓選民能夠提高對我們執政的信賴度。」（編輯：李錫璋）1111215