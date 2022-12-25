草率處理收容人投書意見信 監察院糾正岩灣技訓所

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（中央社記者陳俊華台北25日電）監委高涌誠、王幼玲表示，法務部矯正署岩灣技能訓練所對收容人的投書意見箱信函處理，有失嚴謹審慎，草率且未盡周延，核有疏失，應予檢討；監察院日前通過糾正岩灣技訓所並要求檢討。

根據監察院最新公布糾正案文，14日通過高涌誠、王幼玲所提調查報告指出，依法務部矯正署所屬矯正機關「強化紀律及戒護管理效能」實施計畫，機關應廣設意見箱，每週至少開啟1次，並設簿登記、追蹤管制處理情形，但呂姓收容人所陳訴的投入時間，與岩灣技訓所秘書回覆的處理時間，仍有出入。

查案監委在民國111年9月23日赴現場不預警履勘，並詢問呂姓收容人與相關主管人員，依岩灣技訓所說明，因意見箱內部構造較為曲折，如投遞收容人紙張未有摺齊，易滯卡於意見箱上端；戒護科長王銘鴻也說，發現確實有信件投意見箱夾在上層。

監委表示，岩灣技訓所對收容人投書意見箱投書信件處理，有失嚴謹審慎，顯有草率且未盡周延之處，損及投書人權益，核有疏失，應檢討。

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另外，憲法保障人民有秘密通訊自由，雖然監獄行刑法規定，監獄人員得開拆或以其他適當方式檢查有無夾藏違禁物品；但法務部函示所屬，明確規範受刑人書信檢查流程，應以錄影方式留存紀錄。

監委指出，岩灣技訓所對受刑人書信檢查流程，未概以錄影方式留存紀錄；另岩灣技訓所對調查本案時，也未針對書信開拆檢查有無藏匿違禁物品時，是否有觸及侵害當事人權益等疑義深入查明，導致衍生侵害受刑人憲法保障通信秘密權益等相關爭議難以釐清，難昭公信，也有失當，移送法務部轉飭所屬確實檢討改善。（編輯：蘇志宗）1111225