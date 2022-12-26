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曾俊傑議長選舉前倒戈綠營 遭國民黨高市黨部開除黨籍

2022/12/26 10:36（12/26 10:48 更新）
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國民黨高市議員曾俊傑（圖）在正副議長選舉前宣布退黨，並與民進黨康裕成搭檔參選。（中央社檔案照片）
國民黨高市議員曾俊傑（圖）在正副議長選舉前宣布退黨，並與民進黨康裕成搭檔參選。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國民黨高市議員曾俊傑在正副議長選舉前宣布退黨，並與民進黨康裕成搭檔參選，國民黨高雄市黨部今天上午召開考紀會一致決議，通過開除曾俊傑黨籍處分，後續將依決議報請黨中央核定。

國民黨高雄市黨部今天新聞稿表示，國民黨高雄市黨部今天上午召開考紀會，針對曾俊傑違紀事實，經出席考紀委員一致決議，通過開除曾俊傑黨籍處分，市黨部表示將依考紀會決議報請中央核定。

市黨部表示，針對黨員違紀情節重大者，依據「中國國民黨員違反黨紀處分規程」作出黨紀處分。此次議長及副議長選舉，曾俊傑陣前倒戈宣布與民進黨結合，致使國民黨在正、副議長選舉中落敗，違紀情節重大且明確，經出席考紀委員全數通過，予以曾俊傑開除黨籍處分。

市黨部指出，決議依據國民黨黨紀處分規程辦理，撤銷黨籍、開除黨籍處分由所屬黨部審議，後將層報中央考紀會議決，並報中央常務委員會議通過後確定。（編輯：黃世雅）1111226

高雄市議員曾俊傑在正副議長選舉前宣布退出國民黨，並與民進黨高雄市議員康裕成搭檔參選，國民黨高雄市黨部26日上午召開考紀會一致決議，通過開除曾俊傑黨籍處分。（國民黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月26日
高雄市議員曾俊傑在正副議長選舉前宣布退出國民黨，並與民進黨高雄市議員康裕成搭檔參選，國民黨高雄市黨部26日上午召開考紀會一致決議，通過開除曾俊傑黨籍處分。（國民黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月26日
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