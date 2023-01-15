內政部：換約轉售限制不溯及適用 絕非護航投資客

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（中央社記者陳俊華台北15日電）立法院日前三讀通過平均地權條例部分條文。內政部今天說，換約轉售限制規定不溯及適用，修法絕不打折、不是為投資客護航，將更有助落實嚴格執行，對於造成民眾擔憂或疑慮，表示誠摯歉意。

內政部透過新聞稿表示，依立法院三讀通過的平均地權條例規定，預售屋買賣契約的「買受人」，在簽訂買賣契約後，不得轉售買賣契約給第3人。該限制不適用於施行日以前已簽訂契約的買受人，所以在施行日後還是可將契約轉售；但之後接手購買契約的新買受人，仍須依法適用該限制規定，限制不得再為轉售。

對於部分人士認為修法大打折、開後門護航投資客等質疑，內政部解釋，採不溯及適用，是考量目前預售屋市場仍存在有2至3年前簽訂的契約，限制換約並非當年購屋人所能想像，若全面適用於法律施行日前的契約，確實有違法律的不溯及既往與信賴保護原則。

內政部表示，預售屋的購屋人除投資客外，還有許多真正自住需求者，其在簽訂契約後仍可能因例如調職後財務發生狀況等因素，而必須轉售，如果驟然全面適用恐傷及無辜，影響其財產上的權利。

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內政部說，無論是向建商購買，或是換約取得的預售屋契約買受人，只要是在施行日以後簽約，都會受到限制換約轉售規定的管制。因此，投資客沒有接手既有契約的誘因，不會因不溯及適用而出現新的炒作與哄抬漲價。

此外，對投資客來說是越早脫手越有利，內政部指出，因此將迫使投資客採折價轉售，且如果無法順利找到買方接手，投資客仍必須等到完工交屋後才能解套、或面臨斷頭解約窘境，絕非為投資客護航。（編輯：蘇志宗）1120115