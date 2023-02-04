麥卡錫稱尚無訪台規劃 陳建仁：尊重決定

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行政院長陳建仁（中）4日表示，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）對台灣相當友好，歡迎理念相同國家的國會議員來台灣訪問，麥卡錫的行程有其安排，台灣歡迎麥卡錫，但相關行程尊重麥卡錫的決定。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）行政院長陳建仁今天表示，美國聯邦眾議院議長麥卡錫的行程有其自己的安排，至於麥卡錫是否訪台，相關行程尊重麥卡錫的決定，政府歡迎理念相同國家的國會議員來台訪問。

總統蔡英文在陳建仁等中央部會首長的陪同下，前往桃園市蘆竹區的北區安家實物銀行總行視察，陳建仁在會前接受媒體聯訪，對於記者提問，如何看待美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）稱尚無訪台規劃，以及中國大陸偵察氣球入侵美、加，導致美國國務卿延遲訪中，陳建仁是否會要求因應偵察氣球可能侵擾的問題。

陳建仁表示，麥卡錫對台灣相當友好，美國的國會議員，甚至跟台灣理念相同國家的國會議員，都有其訪問各國的行程，歡迎理念相同國家的國會議員來台灣訪問，麥卡錫的行程有其安排，台灣歡迎麥卡錫，但相關行程尊重麥卡錫自己的決定。

陳建仁指出，關於偵察氣球的問題，確實造成了美國跟加拿大的困擾，他認為每一個國家應該尊重各國的領空權，還有各國的主權，不應該有所侵犯，這樣才能夠增進彼此間的和平、互助、合作。

記者又問，開始使用IG（Instagram）是否要爭取年輕人支持。陳建仁說，在自由、民主、多元開放的國家，政府有責任公開透明，跟所有民眾說明政府的施政，很多朋友告訴他，年輕人現在都用IG不用Facebook，所以他也努力學習IG，利用IG來跟年輕人溝通，他覺得IG確實是個很有趣的平台，相信之後的使用會愈來愈順遂。（編輯：李錫璋）1120204