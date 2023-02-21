民調：42%相信美國會派兵協防台灣 較去年增加

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（中央社記者林敬殷台北21日電）台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，如果中共武力犯台，42.8%的民眾相信美國會派兵協防台灣，46.5%民眾不相信；與去年2月民調相比，相信的民眾增加約8.3個百分點，不相信的民眾減少9.4個百分點。

台灣民意基金會今天舉行2月民調發表會，針對俄烏戰爭滿一年進行民調，同時比較去年戰爭爆發時，台灣民意是否出現變化。

民調顯示，64.9%民眾認為俄羅斯攻打烏克蘭沒有正當性，7.9%認為有正當性。台灣民意基金會董事長游盈隆說，和去年同樣的調查相比，認為沒有正當性，今年比去年減少8.3百分點，有正當性的減少2.5百分點。

這份民調也指出，51.6%民眾擔心台灣成為烏克蘭第二，43.6%民眾不擔心。與一年前戰爭爆發不久時相比，去年有59.7%表示擔心，不擔心則有37.5%。

民調還詢問，如果明天中共出兵攻打台灣，對國軍保護台灣的能力，45.3%表示有信心，47.2%的人沒信心。若進一步交叉分析，民進黨支持者中，有7成2對國軍有信心，國民黨支持者中，7成3對國軍沒信心。

游盈隆表示，國軍和國民黨有極深的淵源，但國民黨卻反而對國軍的能力沒有信心，究竟是國民黨比較了解國軍，還是因為政治意識形態比較親中所致，值得探究。

游盈隆說，同樣的民調題目，2016年時，僅有29%民眾對國軍保護台灣的能力有信心，沒信心為66.5%，2020年9月的民調，對國軍有信心的民眾，已上升到48.9%，沒有信心的，降到44.8%。

此外，如果中共武力犯台，民調指出，42.8%的民眾相信美國會派兵協防台灣，46.5%民眾不相信。

游盈隆也提供去年民調數據顯示，去年2月，55.9%的台灣民眾不相信美軍會派兵協防台灣，相信的人僅有34.5%。一年之間，出現巨大變化，游盈隆說，去年一年台美關係非常熱絡，軍備採購增加、台美高層交流等，提升台灣民眾信心，美國總統拜登多次重申美軍會介入的發言也發揮效果。

民調也問到，「民眾對中國間諜氣球侵入台灣領空的態度」，國軍應否比照美軍將其擊落，民調顯示，66.3%表示贊成，19.2%表示不贊成。

這份民調調查時間是今年2月13日到14日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方式是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1072人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。（編輯：謝佳珍）1120221