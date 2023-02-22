陳椒華質疑壘球場填底渣 南市府：再生粒料合法用途

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（中央社記者范正祥、楊思瑞台北22日電）時代力量立委陳椒華今天質疑台南市學甲區垃圾掩埋場上竟填埋焚化爐底渣興建壘球場，薄紅土層下還有碎玻璃、碎磁磚等廢棄物，極為粗糙且浪費公帑，宛如新竹市棒球場翻版，呼籲檢調調查。

台南市環保局指出，焚化再生粒料及廢玻璃砂的使用為合法用途，是環保單位推動廢棄物再利用的一環，在各項法規規範下進行，再生粒料與爐渣的來源完全不同，也不容混淆。

陳椒華於立法院召開「學甲壘球場弊案宛如新竹棒球場翻版？台南市政府浪費公帑，蓋假球場實為填底渣，紅土下有大祕寶，球員上場勢必受傷」記者會。

記者會上，陳椒華公布學甲壘球場影片、照片，以及重金屬檢測數據，並視訊連線台南市學甲區秀昌里長謝金雀等人，指控學甲壘球場不合格、不安全，無法辦比賽及練習打球，但台南市環保局竟耗資新台幣400多萬元整地打造，完工多年卻至今未曾啟用過，表層3公分內有碎玻璃、碗瓦碎片等，廢棄物重金屬高。

陳椒華指出，依照規範，紅土球場應有10公分紅土，學甲壘球場僅有2公分，其下依序應有15公分厚砂石壤土及15公分厚碎石級配層，但學甲壘球場紅土下方卻是篩分不確實的底渣，而非壤土及合格的再生粒料級配，甚至有重金屬超標問題。

陳椒華表示，她將辦理現勘，邀請體育署、環保署和工程會來看學甲壘球場是否可用，地下埋的底渣是否合乎相關規範，也請台南市環保局拿出壘球場工程的整地復育資料，以檢視底渣粒料品質、填埋面積深度，以及球場施工計畫等文件。

以視訊方式參與記者會的台南社大環境小組副研究員林政翰說，總共收到3個樣品，2個內野1個外野，經重金屬快篩鋅、銅、鉻、鎘濃度超標；其中又以鋅、銅濃度較高，最嚴重鋅濃度是土壤管制標準的6.4倍，銅濃度為土壤管制標準的18.8倍。

台南市環保局長許仁澤透過新聞稿指出，此案由環保局全程監督廠商依設計圖施工，在既有垃圾層覆土上使用50公分合法且可再利用於掩埋場的粒料（焚化再生粒料及廢玻璃砂），最上層披覆5公分的紅磚土或良質土，完工後依契約規定進行竣工確認及驗收。

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環保局指出，焚化再生粒料雖有極小部分雜質無法分離，但都控制在一定比率下，大小也都符合規範在19毫米以下，此案工程每回填15公分壓實1次，經過3次壓實程序，可確保回填後的平整度，而且最表層仍有良質土及紅磚土面層，不影響後續使用安全。

台南市環保局指出，若表層良質土磨耗，環保局也會適當補充良質土，至於立委召開記者會時公布照片上的雜質，因無法確定來源，不予置評。（編輯：蘇志宗）1120222