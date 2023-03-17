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前立委涉共諜案拉攏退將赴中 陳建仁：滾動檢討法規

2023/3/17 17:05
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（中央社記者郭建伸台北17日電）海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案，時代力量立委邱顯智要求行政院調查涉案退役軍官，並研議修法防制。行政院長陳建仁備詢表示，盼退役將領了解對國家仍有責任，行政院會滾動檢討相關法令規定。

海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案，檢調查出2人受中國統戰組織跟勢力指示拉攏退將，6年受引介退役軍官48人，出團13次，總人次達194次，高雄地檢署16日依國安法起訴，並將在押2人移審高雄地方法院，法官依2人有逃亡串證之虞，裁定均收押禁見。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邱顯智質詢指出，夏復翔、羅志明曾引介赴中的退役軍官共48人，詢問政府該如何防制。

陳建仁表示，希望所有退役將領了解對國家仍負有相當責任，並提高安全意識，在兩岸交流過程特別小心，不要輕忽風險落入陷阱。

邱顯智指出，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長或少將以上人員，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關舉辦活動，違反情節重大可追回月退俸。

邱顯智詢問，行政院是否啟動調查涉案的退將，並予以懲處。

陳建仁表示，會去了解。陸委會主委邱太三表示，陸委會將針對司法機關調查結果做後續處理。

邱顯智追問，是否要再研議修法，納入更多層級人員，進一步遏止國安重要情資遭外洩。陳建仁表示，會滾動檢討相關法令規定。（編輯：蘇志宗）1120317

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