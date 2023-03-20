更多編輯台推薦新聞：
法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看
國際

法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

捷克眾議長：不顧中國屢次警告 本週將率150人訪台

2023/3/20 23:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布拉格20日綜合外電報導）捷克眾議院議長艾達莫娃今天表示，儘管中國屢次出言警告，她本週仍將帶領150名商界、科學界人士與官員訪問台灣，是捷克歷來規模最大的訪台代表團。

路透社報導，台灣已成為歐洲聯盟成員國捷克的重要海外投資者之一，立場中間偏右的捷克現任政府尋求與台灣發展關係。

捷克新總統帕維爾（Petr Pavel）今年1月當選後不久，便接聽來自台灣總統蔡英文的電話，與試圖贏得中國商機的前任總統相比明顯轉調，引來北京強烈抨擊。

艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）預計在訪問韓國後，於3月25日至30日訪台，遭中國批評是錯誤決定。

艾達莫娃表示：「從我方角度來看，這是5年來規模最大的海外商務代表團。」

「（中國）有公開警告，但目前尚無其他任何動作。我認為我方初步的回應足夠清楚且堅定。」

針對帕維爾1月與蔡總統通話，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）表示，捷克政府尊重一中政策，但可以自行決定對話對象。

現任捷克政府2021年掌權時，承諾會與台灣等印太地區的民主夥伴深化合作並強調人權，同時修正與中國的關係。

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）2020年也曾訪台。當時他率領大約90人同行，並在立法院演說時用中文表示「我是台灣人」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120320

#捷克
#艾達莫娃
#中國
帕維爾
帕維爾稱開心蔡總統提議通話 重申捷克可與任何人保持關係捷克準元首帕維爾：中國政權不友善 歐盟應認清真面目
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族