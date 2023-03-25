歐布萊恩籲台灣人學用武器 學者：台灣已具後備能力

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（中央社記者郭建伸台北25日電）前白宮國安顧問歐布萊恩指台灣人應學會用武器言論引發關注。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天表示，歐布萊恩的說法是好意，主要是描述全民國防重要性，並不是真的要全民皆兵，而且台灣也已具後備能力。

美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）美台工作小組主席歐布萊恩（Robert O'Brien）昨天表示，台灣民眾應學會自我防衛，「假如上百萬人都會使用AK-47步槍，在社會各個角落有能力保家衛國，中共領導人可能重新評估是否入侵台灣」，他認為唯有做足準備才能避戰。此番說法引發外界關注。

蘇紫雲今天出席台灣民眾黨立法院黨團舉辦的「資安及國安」公聽會前，針對歐布萊恩昨天言論表示，歐布萊恩非常挺台，是美國川普政府最後一任國安顧問；歐布萊恩的說法是描述全民國防重要性，並不是真的要全民皆兵，這兩者有差距。

蘇紫雲說，以二次世界大戰史中的英國為例，非武裝戰鬥員扮演的是消防、救護等民防工作，當時英國婦女自願組成協助團隊，執行戰傷救護、輸送糧食等任務。

蘇紫雲表示，台灣其實有220萬名以上當過兵的役男會操作槍械，不論是後備部隊或國土防衛隊，都可形成有效的預備戰力；他認為歐布萊恩的說法是好意，但台灣已具後備能力。

蘇紫雲表示，台灣的防衛主要是將敵人阻絕於海、空，如果真的走到城鎮戰，國軍有規劃28.5萬後備部隊可作為步槍兵。

蘇紫雲解釋，台灣的防衛像同心圓，最外層是防空、反艦飛彈，接著是制空制海的戰機與船艦，最後一層才是地面決勝，外界不必太過擔心。（編輯：林淑媛）1120325