立委爆運安會主秘濫領加班費 陳建仁震怒下令調查

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（中央社記者范正祥台北31日電）國民黨立委魯明哲今天質疑運安會主秘凃靜妮疑浮報上下班時間濫領加班費。行政院長陳建仁聽聞後表示，「我是相當的震怒」，如果屬實，不可原諒，會請政風與相關單位查處。

媒體2月28日曾報導，凃靜妮去年多次將加班時間從下午4時30分開始計算，不是規定的下午5時，且每個月領滿20小時加班費上限，甚至報了加班後就離開辦公室。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。魯明哲質詢時關注運安會查察凃靜妮涉嫌「加班不實」的進度；陳建仁答覆，正在查。

魯明哲質疑凃靜妮案查察進度至今還沒給外界交代，他說，凃靜妮要求運安會相關人員不要請領加班費，用補休代替，但自己卻報好、報滿。

魯明哲還出示相關資料，質疑凃靜妮多項不當行為，包括質疑凃靜妮請公假參加跟運安會業務無關的會議，以及出國前未依規定填報前往國家。

魯明哲列舉凃靜妮疑涉不法和多項失當行為，認為有違公務人員操守與規範；陳建仁聽了之後，顯得神情凝重。

魯明哲問陳建仁，聽聞這些事的心得。陳建仁答覆，謝謝魯明哲提供的內部資料，「我現在聽起來的話，我是相當的震怒」，如果這個屬實，是完全不可以原諒。

陳建仁表示，此事他會認真做瞭解，也會請政風與相關單位查處，如果經查屬實，一定嚴辦。

魯明哲質詢時還指出，運安會好不容易爭取到與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心（PATH）在智能交通的調查與技術上相互合作，這是美事一樁，但遺憾的是，PATH在原訂簽約的當天取消合作計畫。

魯明哲說，PATH在往來的信中提到，大意是運安會因內部矛盾，在未經告知的情況下片面修改雙方已達成共識的新聞稿，移除了關鍵的合作流程和研究主題領域的描述，這種令人困惑的舉動，使合作備忘錄的簽署變得毫無意義。（編輯：謝佳珍）1120331