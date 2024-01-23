網傳退職政務人員有18% 人事總處：比照軍公教已歸零

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（中央社記者賴于榛台北23日電）網傳退職政務人員照樣享有18%的優惠存款利率，行政院人事總處今天透過新聞稿指出，政務人員優惠存款制度比照公務人員，支領月退職酬勞金者，優惠存款利率於民國110年1月1日起歸零。

網路傳言指「退休軍公教人員18%優惠存款利息被砍，但退職政務人員仍照領」，人事總處今天表示，政府推動年金改革，軍、公、教、政務人員均同步調降優惠存款，政務人員優惠存款制度係比照公務人員，自107年7月1日起，支領月退職酬勞金者，其優惠存款利率已於110年1月1日起歸零；支領一次退職酬勞金者，其優惠存款利率逐年調降至6%。

人事總處指出，政務人員退撫制度隨社會經濟環境變遷，歷經多次改革，依據93年1月1日施行的「政務人員退職撫卹條例」規定，93年以後擔任政務人員者，只能領取離職儲金，係一次性給與並無優惠存款利率，僅少部分具有85年4月30日以前年資的政務人員得辦理18%優惠存款，並且在政府推動年金改革之後，均已比照公務人員逐步調降優惠存款利率。

人事總處說，這則網路謠言已經是多年前的錯誤訊息，盼民眾不要被誤導，以訛傳訛。（編輯：張均懋）1130123