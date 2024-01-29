蕭美琴謝票途中快篩確診 苗栗便當會先行離席

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）民進黨主席暨總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴今天在苗栗舉辦感恩便當會，蕭美琴因感冒症狀在途中快篩確診，她戴2層口罩出席會場，在簡短致詞後未用餐、先行離席。

賴清德、蕭美琴中午在苗栗縣苑裡鎮御廚川菜餐廳舉辦感恩便當會，蕭美琴抵達會場時戴著口罩，她不時提醒身旁有意合影的黨工職、基層幹部不要靠太近。

她上台致詞時表示，在來苗栗途中發現確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），她並致歉沒有與大家握手、也無法一起用餐。

這次立委選舉，民進黨在苗栗縣第1、2選區分別推出康世明、曾玟學參選，但未能翻轉奪下席次。蕭美琴指出，她以過去在花蓮參選經驗，相當了解苗栗支持民進黨的朋友在選後心情，苗栗及花蓮都是選情非常艱困的地方，但仍有許多支持者自始至終走在一起，不離不棄，這種精神更加珍貴，也要表達謝意與感恩。

蕭美琴表示，即便挫折仍要以堅定腳步繼續往前走，希望未來大家持續給願意勇敢站出來承擔的年輕人更多溫暖，她與總統當選人賴清德未來有責任讓台灣整體資源的配置更均衡。

她指出，尤其在一些還有進步空間的縣市，更需要彎下腰去了解地方需求，包括在組織、文宣各方面如何調整，以及與人民溝通模式還有很多需要再繼續進步的地方，希望贏得更多的支持與認同。

蕭美琴致詞後，即先行離席。她稍早先前往苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，由管理委員會主任委員洪文華等廟方人員及民進黨苗栗縣黨部主委李貴富、民進黨苗栗縣議員翁杰、無黨籍苗栗縣議員陳品安等人一同向媽祖行三鞠躬敬獻禮。

現場不少信眾在維安管制下仍熱情高喊「副總統好」，蕭美琴頻頻拱手、揮手致意。（編輯：戴光育）1130129