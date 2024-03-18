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金門海域4月實彈射擊 陸軍：常態訓練沒有針對性

2024/3/18 15:16（3/18 16:07 更新）
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圖為陸軍金門防衛指揮部2021年實施「漢光37號」實兵演習之聯合反登陸作戰操演，戰車對海面的目標區進行實彈射擊。（金防部提供）
圖為陸軍金門防衛指揮部2021年實施「漢光37號」實兵演習之聯合反登陸作戰操演，戰車對海面的目標區進行實彈射擊。（金防部提供）
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（中央社記者吳書緯台北18日電）根據農業部漁業署所發布的射擊通報，陸軍金門防衛指揮部4月將在金門本島、烈嶼、猛虎嶼、后嶼等地進行地面武器對海實彈射擊，周邊海空域在射擊訓練期間將進行警戒、管制。

由於正值金廈海域爭端之際，格外敏感。軍方人士強調，此為例行性常態訓練射擊，沒有針對性。

根據陸軍金防部近日函文農業部漁業署的4月份對海實彈射擊報告單暨射擊公告，金防部將於4月2日於后嶼進行地面武器對海實彈射擊，最大彈道高度為1000呎，4月30日為預備日。

金防部將於4月3日於猛虎嶼進行地面武器對海實彈射擊，最大彈道高度為1000呎，4月10日為預備日；同日另於復興嶼進行對海實彈射擊，最大彈道高度亦為1000呎，4月25日為預備日；另於4月17、25日於獅嶼進行地面武器對海實彈射擊，最大彈道高度為1000呎。

此外，金防部將於4月8至13日、16至18日、22、24日在金門本島東南方以地面武器朝向母嶼海域進行對海實彈射擊，最大彈道高度為1000呎，4月15、19、26、27日為預備日。

金防部同樣於4月11、16至19日、25日在金門本島東南方以地面武器朝向母嶼海域進行對海實彈射擊，最大彈道高度則為6600呎，4月12、26日為預備日。

金防部另於4月2、9至11日、16至18日、23至25日於烈嶼東崗地區以地面武器對海射擊，最大彈道高度則為6600呎，4月3、4、12、19、26日為預備日。

軍方人士今天告訴中央社記者，金防部離島部隊每月都會進行一次對海防護射擊，4月份的各離島射擊公告也是屬於常態射擊訓練，並沒有針對性，是單純外島防護的訓練射擊；至於金門本島、烈嶼的地面武器對海射擊訓練，則是屬於每一季例行的操演，也是屬於常態性例行訓練。（編輯：蘇志宗）1130318

#金門縣
#漁業署
#陸軍金防部
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