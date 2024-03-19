總統接見史瓦帝尼總理 盼攜手尋找更多合作機會

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天接見首次訪台的史瓦帝尼王國總理戴羅素，她感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，希望兩國在既有基礎上找尋更多合作機會。戴羅素希望與台灣討論戰略儲油槽計畫實際開工日期，這是史王非常關切的議題。

非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素（H. E. Russell Dlamini）18日率團訪台，展開為期5天的行程。此行也是戴羅素2023年11月上任以來，首度率團訪台。

總統在外交部長吳釗燮、總統府副秘書長黃重諺陪同下接見戴羅素。總統表示，史瓦帝尼和台灣建交已經有56年，繼上個月初外長戴柏莉（H.E. Pholile Shakantu）造訪台灣之後，今天戴羅素率團來訪，將加深兩國的友誼。

她提到，這幾年台灣和史瓦帝尼在能源、農業、公衛、經貿以及婦女賦權等領域持續拓展合作。去年她出訪史瓦帝尼，見證雙邊簽署婦女小額信貸循環基金瞭解備忘錄，高雄市和姆巴巴市締結姊妹市，以及海外投資開發公司和史瓦帝尼國家石油公司興建戰略儲油槽等3項合作，協助史瓦帝尼提升發展的環境。

總統感謝史瓦帝尼王國長期支持台灣的國際參與，也感謝戴羅素在去年12月初出席出席「聯合國氣候變化綱要公約」第28屆締約方大會（UNFCCC COP28）氣候行動峰會的時候，呼籲會員國正視台灣對氣候變遷議題的付出，並且支持台灣更全面參與環境治理的機制，共同為全球的氣候變遷做出貢獻。

總統表示，未來台灣和史瓦帝尼將在既有的基礎之上找尋更多合作交流的機會，進一步鞏固邦誼，也共同為全球的發展而努力。

戴羅素致詞表示，這是他就任總理以來第1次訪台，並重申史瓦帝尼對台灣堅定的邦誼，祈願此次訪台可深化兩國邦誼，也恭賀前陣子台灣成功舉行大選。

他表示，史國與台灣會持續攜手一起推動更好的未來與繁榮，台灣的遠見以及對史瓦帝尼提供技術上的協助，史瓦帝尼獲益良多。

他說，史王重視經濟發展也希望能與國際接軌，1個月前已下令要推動經濟轉型，也指示戰略儲油槽的興建，幾個禮拜以前，已完成委任這項計畫的工程採購以及承包商，此行希望與台灣合作夥伴討論實際開工日期，這是史王非常關切的議題。

戴羅素指出，台灣在疫情期間對史瓦帝尼的各項協助，拯救了無數史瓦帝尼人民，他對此非常感謝。蔡總統在總統任期當中，對於史國的社會、經濟發展做出非常大的貢獻，是史國經濟明確的轉捩點，蔡總統在史國人民心中會留下一個特別的位置。（編輯：郭無患）1130319