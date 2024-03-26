會見泛歐綠黨訪團 柯文哲：台灣長期忽略歐盟市場

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（中央社記者陳俊華台北26日電）民眾黨主席柯文哲今天與泛歐綠黨訪問團會面時表示，過去台灣忽略歐盟市場，建議歐洲國家思考吸引台商投資；泛歐綠黨訪問團長包瑞翰說，歐洲重視綠色能源，可從離岸風電推動經貿合作。

泛歐綠黨訪問團25日到28日訪問台灣，訪團由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率團。

台灣民眾黨透過新聞稿表示，柯文哲上午與「泛歐綠黨訪問團」會面，包瑞翰首次拜會柯文哲就表明希望能更加了解台灣民主機制的運作，並聆聽不同政黨的聲音，以實際了解台灣的情況。

柯文哲說，感謝泛歐綠黨對台灣長期支持，也因自身的外科醫生背景，讓他在從政時較能以「面對問題，解決問題」態度處理政治議題。台灣因地緣政治關係，被迫站在第一線面對強權國家，想透過這次會面了解歐洲有什麼建議。

柯文哲指出，過去台灣的目光長期關注在美國，然而歐盟占台灣外資投資比例達25%，台灣卻忽略對歐盟市場的重視，因此他也特別建議歐洲國家可以思考，如何吸引台商加大對歐洲的投資。

包瑞翰說，這是「泛歐綠黨」首次訪台，此行有3個目的，第一是要向民主夥伴展現支持，並建立更強大的團結關係，第二，希望能親身走訪台灣了解實際面貌，最後希望探索未來合作機會，以提升台歐的夥伴關係。

包瑞翰強調，歐盟近期的對中政策也有改變，特別是與中國的經貿關係達成共識，希望反制中國過去不平等的貿易手段。至於台歐經貿議題發展，有鑒於歐洲對綠色能源的重視，應可從離岸風電進行經貿合作的開展。

世界關注半導體產業議題，包瑞翰指出，台歐雙方可致力於強化「供應鏈韌性」，因此泛歐綠黨也提出「台歐韌性供應鏈協定」草案，希望能加強雙邊高科技的緊密合作關係。

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包瑞翰說，民眾黨只創黨4年，首度參與總統大選就囊括26%選票，讓已創黨40年的泛歐綠黨望其項背，同時稱讚民眾黨副總統候選人吳欣盈在歐洲議會的表現。

民眾黨指出，雙方會談1小時氣氛熱烈，會後柯文哲致贈台灣有機茶葉及新竹龍眼蜂蜜給訪團，包瑞翰則準備象徵德國的瓷製小熊及印有「香港人加油」字樣的手提袋作為回禮，強調民主價值的難能可貴。（編輯：翟思嘉）1130326