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花蓮強震 賴清德：持續救災搶修降低災害衝擊

2024/4/4 10:59（4/4 11:07 更新）
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（中央社記者賴于榛台北4日電）花蓮近海昨天上午發生規模7.2地震，副總統賴清德今天表示，中央地方仍持續救災、搶修，要攜手將災害衝擊降到最低，交通部同時也啟動疏運措施，協助居民、旅客往返。

今天是清明連假首日，賴副總統今天透過臉書表示，許多民眾需返鄉掃墓、祭奠祖先，提醒掃墓民眾，務必注意「4不2記得」，包括除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放，以及記得滅餘燼、記得收垃圾。

賴副總統指出，遵守人離火滅的原則，降低火災發生的機率，不僅可以保護生命安全、避免空污產生，也能減少消防人員的負擔。

針對昨天花蓮近海強震，賴副總統說，目前中央、地方仍持續救災、搶修，期盼攜手將災害衝擊降到最低，交通部也已啟動疏運措施，協助居民、旅客往返。他表示，未來幾天的連續假期，仍有餘震發生的可能，還請大家務必提高警覺，注意自身安全。

台鐵今天稍早透過新聞稿說明，已提前搶通花蓮地震後停駛的宜蘭蘇澳到花蓮秀林路段，全線恢復正常發車，且因應台9線公路中斷，台鐵增開宜蘭往返花蓮間區間快車10列次。（編輯：翟思嘉）1130404

#花蓮地震
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