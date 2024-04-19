美CIA局長：習近平決心控制台灣 須認真看待野心

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯今天表示，在東亞地區，中國國家主席習近平已下定決心要控制台灣，這不代表他明天、下個月或明年就會行動，但美國須認真看待他的野心。

美國之音（VOA）報導，伯恩斯（William Burns）是在德州小布希總統中心（George W. Bush Presidential Center）舉行的2024年「領導力論壇：自由的呼喚」（Forum on Leadership-The Call of Freedom）發表前述言論。

他於演說中提到，沒有任何人能低估此刻習近平治下中國的野心。對於美中競爭的性質，在冷戰期間美國與蘇聯主要是有關意識形態與軍事的競爭，但「今日與中華人民共和國，尤其是在習近平治理下，是一場更廣泛的競爭」，範圍擴大至網路空間和外太空。

伯恩斯還說：「我認為習近平已下定決心要在他的政治生涯中控制台灣，這並不表示他計劃明天或下個月或明年就要入侵，但這意味著我們必須非常嚴肅對待那個野心。」（編輯：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130419