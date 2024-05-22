接見德國慶賀團 韓國瑜：立法院對外充滿熱情溫暖

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（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院長韓國瑜今天接見德國國會議員慶賀團一行。他說，很多外國友人擔心立法院這幾天的衝突，但今天3黨代表到場且笑容燦爛，代表立法院對外充滿熱情與溫暖。

韓國瑜今天在立法院接見德國國會議員慶賀團，包括立法院副院長江啟臣、國民黨立委翁曉玲、民進黨立委張宏陸及台灣民眾黨立委張啓楷等朝野立委，也陪同接見。

韓國瑜致詞時說，他知道很多外國友人，擔心這2天立法院的肢體衝突，過去這幾天的衝突是烏雲滿天，今天德國國會議員來，看到3黨代表笑容燦爛，這代表立法院對外是充滿熱情與溫暖。

韓國瑜指出，台灣人對德國人充滿好感，而在人類歷史發展上有日耳曼人的參與，讓整個世界變得多采多姿、豐富，德國非常好的形象也深植在台灣人心中。

韓國瑜表示，在台灣人的心目中，德國人不光是汽車工業聞名全世界，德國人的哲學、建築、文學、音樂、體育，基本上都可以說是執全世界牛耳，希望德國國會議員把台灣人對德國人美好的印象，帶回到德國。

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德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）透過翻譯指出，聽到對德國的讚美，這是非常美好的，他也樂意將這些訊息帶回去德國，跟德國人分享，而德國國會友台小組成員一向致力於深化台德雙邊關係。

威爾許說，剛剛也拜會外貿協會董事長黃志芳，了解到台德的雙邊經貿關係非常密切，希望藉此機會讓台德合作關係能夠繼續。此外，對於台灣參與國際組織，也希望德國聯邦政府能夠表示支持。（編輯：翟思嘉）1130522