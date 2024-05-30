黨籍議員質詢酒駕執法惹議 民眾黨：絕對酒駕零容忍

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（中央社記者郭建伸台北30日電）民眾黨台東縣議員陳宏宗質詢酒駕議題時表示，警察執法應看程度，兼顧情與理，說法引發外界爭議。民眾黨今天強調，絕對秉持酒駕零容忍的態度，期能達到「刑期無刑、罰期無罰」的效果。

媒體報導，陳宏宗昨天在台東縣議會質詢時表示，酒駕確實不應該，但執法也應看程度，兼顧情與理，而非一逮到酒測超標就見獵心喜，馬上開罰單，令農民、工人家庭陷入悲慘。台東縣長饒慶鈴回應時脫口說出「年輕警員不受教」，相關言論引發外界爭議。

民眾黨今天透過聲明指出，有關陳宏宗於議會質詢時談及酒駕議題，民眾黨對於酒駕態度明確，絕對秉持酒駕零容忍的態度，期能達到「刑期無刑、罰期無罰」的效果。

民眾黨強調，陳宏宗原意是要為基層員警發聲，不希望員警為了績效而疲於奔命，然過程中援用的例子引發爭議，非陳宏宗質詢本意，盼外界諒解。

民眾黨重申，對酒駕零容忍態度不變，也以實際行動落實在「台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法」規定中，絕對會從自身做起，具體落實。（編輯：張若瑤）1130530