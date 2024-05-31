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郭智輝：若法令通過且有需要 核三會成為備用電源

2024/5/31 10:19（5/31 10:29 更新）
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經濟部長郭智輝（圖）30日在媒體見面會強調，「穩定供電是第一目標，能源政策就是穩定供電」，將全面發展再生能源。中央社記者鄭清元攝　113年5月30日
經濟部長郭智輝（圖）30日在媒體見面會強調，「穩定供電是第一目標，能源政策就是穩定供電」，將全面發展再生能源。中央社記者鄭清元攝　113年5月30日
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（中央社記者郭建伸台北31日電）經濟部長郭智輝今天在立法院受訪表示，如果法令通過，在法的框架之內，有需要的時候，核三會成為備用電源。至於是否不缺電，他說，端看新設的電廠能否如期完成，他認為就是「多準備」。

郭智輝昨天在媒體見面會表示，2030年前國內供電無虞，但考量未來AI伺服器、資料中心用電劇增，核三廠有可能作為2027年、2028年與2029年AI用電爆炸時的備援（Backup）電力，但仍存在修法沒通過的不確定性，因此不能當作主力考量。

行政院長卓榮泰今天率內閣團隊赴立法院進行施政方針報告並備質詢，郭智輝在會前接受媒體訪問。

媒體詢問，依照昨天茶敘的意思，是否未來核三廠是選項之一。

郭智輝表示，如果法令通過，在法的框架之內，「我們有需要的時候，它會為我們備用的電源」。

媒體詢問，是否保證不會缺電。郭智輝表示，端看新設的電廠能否如期完成，他認為就是「多準備」。

媒體也詢問，今天第一次來立法院備詢，心情是否會緊張，是否有準備。郭智輝表示，「有一點（緊張），我看這麼大陣仗」。他打趣地說，雖然有小小的準備，但沒有時間複習。（編輯：蘇志宗）1130531

台灣目前核一、核二廠已停機，核三廠去年4月通過除役計畫，核四廠則未啟用。（中央社製圖）
台灣目前核一、核二廠已停機，核三廠去年4月通過除役計畫，核四廠則未啟用。（中央社製圖）
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