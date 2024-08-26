天馬操演拖2B新儎台首度夜射 搭2A彈命中率逾9成

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（中央社記者游凱翔屏東26日電）國軍今天晚間在屏東枋山地區實施天馬操演，新式拖2B儎台搭配夜間成像力更優的M41A7 ITAS發射系統，首度進行夜間射擊驗證夜戰能力，共發射12枚舊式拖2A飛彈、命中11發，命中率91.6%。

國軍8月20日至22日在屏東九鵬地區實施「海空軍精準飛彈射擊操演」，今天下午在屏東枋山實施天馬操演，並以對美軍購的新式拖式2B儎台（M1167型悍馬車款）與M41A7 ITAS發射系統，實彈射擊舊式拖2A飛彈，太陽下山後接續實施夜間射擊。

國防部邀請媒體實地採訪，下午的射擊過程採新式裝備對距岸2公里、1.5公里標靶，共射擊17枚舊式拖2A飛彈；夜間射擊的標靶距離相同，射擊12枚舊式拖2A彈藥。

陸軍統計，夜間射擊部分，射擊12發、命中11發，命中率約91.6%；白天部分，雖射擊17發，但有4發故障彈，因此射擊13發、命中10發，命中率約76.9%。由於拖2A將逐步汰除，今天射擊的飛彈均為「屆壽」彈藥。

國防部長顧立雄在下午演訓結束後慰勉官兵，並勉勵「要先求熟，再求準」，今天是練習賽（練習射擊），明天才是正式比賽（鑑測射擊），隨後頒發加菜金慰勞頂著艷陽執行操演的官兵。

對於射擊結果，現場將官告訴中央社記者，命中率固然重要，但訓練的目的在於讓官兵熟悉新式裝備，以利在實戰時取得戰果，盼外界多給予鼓勵。

至於新舊款發射系統的夜射差異，副排長魏均霖士官長指出，舊款雖然也能外掛熱顯像儀，但新式裝備具有更良好的夜間成像能力，高解析度有利於在觀瞄、射擊過程中精確搜索並辨別目標。

步訓部教官陳韋元上尉表示，舊式裝備在飛彈發射後，射手必須抓緊控制盤穩定飛彈飛行軌跡，新裝備除仍須抓緊，還新增藉由閘門追瞄功能提升命中率，因此訓練時均要求射手一定要開啟輔助追瞄閘門功能。（編輯：楊凱翔）1130826