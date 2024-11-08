因應川普恐制台友中 學者：將台灣牌打得更具價值

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）前美國總統川普將重返白宮，學者今天表示，對中國大陸來說，川普是可以交易的，未來美中衝突可能性大幅降低，台海未來4年無戰事；但由於川普的印太戰略是經濟大戰，為因應上台後恐採「制台友中」策略，台灣應強化自身實力，將「台灣牌」打得更具價值。

立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣今天下午在立法院舉行「啟思國際高峰論壇」，邀請專家學者討論美國總統大選結果對全球地緣政治、美中台關係的影響，以及台灣在新形勢下的戰略定位。

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中認為，川普想要跟中國談一個大交易，所以在競選時可聽到，川普說中國國家主席習近平是了不起的領導人，或稱台灣偷了美國晶片，這都在營造一個氛圍。

翁履中說，他大膽預測，川普在上任後半年到1年內，會與習近平見面並提出一個計畫，北京是否會接受不知道，但是在此過程中，川普恐會運用手腕來調整對台關係，至於調整幅度則視北京的回應。

翁履中指出，川普的印太戰略是經濟大戰，不是軍事大戰，因此川普上台後，可確保未來4年台海沒有戰爭，但在需要的時候，川普可能會採「制台友中」策略，即選擇壓制台灣，而不是壓制中國。

翁履中表示，美方可採取的制台動作很多，像賴總統出訪過境美國的城市是夏威夷、加州或華府，就具有政治意涵；但他也強調，希望「制台友中」說法被打臉，因為被打臉代表台灣把外交做得很好、聲音被國際聽見，讓川普正視台灣重要性，進而不採取「制台友中」。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，對中國大陸來說，川普勝選是「短空長多」，短期雖對經濟有衝擊，但長期來看，川普是可以交易的，且中國大陸傳統上認為右派共和黨比較好對付。

趙春山指出，歷次和美國爆發衝突，包含韓戰與越戰，都是民主黨所發起，因此未來川普上台，美中衝突可能性大幅降低；本來很擔心兩岸打仗，但川普勝選，他就比較放心了。

至於未來因應之道，趙春山表示，台灣應把重點放在強化自身實力，將「台灣牌」打得更具價值，在兩岸統一議題上要更靈活處理，避免談統一就被視為「親中賣台」；同時，台灣不應依賴美國的保護，在面對未來不確定的美中台三邊關係時，應展現理性務實態度。

與會的和碩聯合科技董事長童子賢指出，他對川普自稱是關稅人的講法持懷疑態度，因為把從中國輸入的產品課以60%關稅，依賴中國製造的美國消費者與一般家庭，就享受不到物美價廉的產品，全面提高關稅就是全面提高物價；他認為，川普的提高關稅說法，只是討好某些產業不振的州。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131108

「啟思國際高峰論壇—美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係」8日在立法院舉行，由立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣（後左2）主持，邀請淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山（後左）、和碩董事長童子賢（後右2）、美國桑休士敦州立大學政治系副教授翁履中（後右）分享。中央社記者裴禛攝 113年11月8日