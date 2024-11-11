反對藍版財劃法 藍高市議員：難道南部人是二等公民

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）財劃法修法爭議，國民黨高雄市議員李雅靜今天說，強烈反對現行國民黨團版本，首都3%分配稅額「極不合理」，未將高雄貢獻納入分配考量，「難道南部人是二等公民嗎？」

李雅靜今天在高雄市議會質詢時，要求在場列席官員舉手表態是否反對立法院國民黨團版本？結果列席官員全數舉手表達反對。李雅靜表示，該版本對高雄財政收入有重大影響，市府應試算一套有利於高雄的方案，為高雄爭取有利的分配。

李雅靜指出，依據國民黨團版本試算，高雄的統籌分配款僅增加新台幣381億元，增幅僅7.62%，在六都中排名倒數第二。她當場表態強烈反對現行國民黨團版本，尤其針對台北市享受加碼3%配額一事，她認為極為不合理。

李雅靜說，台北作為首都，已占盡地利之便，資源較其他縣市更為充裕；相較之下，高雄市民長年忍受空污，甚至以健康代價換取「南電北送」，這樣的貢獻卻未被納入統籌分配考量，反而讓台北加碼受惠，「難道南部人是二等公民嗎？」

她並質疑，高雄8席區域立委僅民進黨籍賴瑞隆提出版本，其餘7人只是反對，卻未具體說明反對理由或提出方案，無助於實際爭取高雄的財政權益。

她表示，支持國民黨立委柯志恩提出更符合高雄利益的版本，為高雄爭取更合理的財政分配，並要求市府與各方共同努力，為高雄市民的權益發聲。

高雄市副議長曾俊傑今天也質詢指出，國民黨版財劃法對轉型中的高雄極為不公，各局處要為高雄發聲，積極爭取對高雄最有利的財劃法修正案。

高雄市財政局長陳勇勝表示，財劃法修正一定要審慎，才能有助於區域發展。經發局長廖泰翔說，修正案必須經過充分溝通與討論，才能符合人民期待。（編輯：李淑華）1131111