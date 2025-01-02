展望2025 林右昌：朝野團結和諧讓國家前進展現韌性

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（中央社記者溫貴香台北2日電）民進黨秘書長林右昌今天參加直播節目，細數2024年台灣在各個面向的好成績，重申民進黨身為執政黨，就是希望能與在野黨合作；展望2025年，他希望朝野能團結和諧讓國家前進，展現台灣韌性，讓今年更好。

2025年新年伊始，民進黨下午發布新聞稿表示，林右昌偕同發言人吳崢、韓瑩、戴瑋姍共同參與直播節目「午青LIVE」，解析當前國內政局及重大政治議題，並回顧2024年執政成績。

林右昌細數2024執政成績，除了股市、產業與經濟成績有目共睹，規劃成立運動部，更進行最大規模的社會投資與照顧，包括學費、租屋、長照、托嬰、托育等補助，及免費心理諮商等各項對人民的照顧，同時透過增加基本工資、免稅額、扣除額，逐步減輕人民負擔。

在強化國防上，林右昌說，廢除刺槍術、踢正步等形式化管理，推動營舍整建、增加軍人待遇與福利照顧，先進武器採購陸續抵台，還有勇鷹號、海鯤號等國防自主武器依進程推進，民國114年更編列新台幣6470億元的歷史最高國防預算，展現自我防衛決心。

針對國民黨主席朱立倫說，總統賴清德元旦講話就是一個「鬥」字，要繼續鬥下去；而國民黨是「和」字。

林右昌表示，朱立倫近來所「說」的、和實際「做」的事情，往往剛好相反，並和社會上的感受有高度落差。國民黨嘴上說要「和」，實際上卻是在「鬥」，而且是無所不用其極地「鬥」。

林右昌說，國民黨從去年初起，就一直主動挑起政治爭鬥，忽視民生經濟發展的需要。去年4、5月蠻橫通過違憲、濫權的擴權法案，近期又強闖財劃法等3大惡法，連藍白的理性支持者都看不下去。

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林右昌表示，賴總統從上任至今不斷重申，民進黨身為執政黨就是希望能與在野黨合作，促進國家社會的「和諧」與「團結」，為人民解決問題與困難，讓國家延續過去數年來的進步，這才是全民之福。

林右昌強調，展望新的一年，期盼朝野都能合作。面對當前國內外情勢的嚴峻挑戰，與不斷遭受共軍機艦繞台侵擾，甚至透過各種途徑，圖謀、滲透、威脅台灣，大家要共同努力展現台灣韌性，讓今年會更好。（編輯：林興盟）1140102