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藍委指用公益平台募款 黑熊學院：平台無捐款功能

2025/1/6 11:36（1/6 12:23 更新）
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圖為黑熊學院標誌與徽章。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中、吳書緯台北6日電）國民黨立委王鴻薇今天表示，黑熊學院根本就是政治性團體，拿政府的補助不夠，還到公益勸募平台募款，排擠真正需要透過該平台募款的弱勢團體及個人，要求主管機關衛福部必須管理、徹查。

對此，黑熊民防教育協會理事長劉文回應，募款活動完全依法申請勸募字號，在2023年就提交募款計畫。協會本身從事教育推廣工作，募款計畫內容也皆在此範疇，包括提供學校與非盈利組織民防主題講座、辦理兒童民防森遊會、製作民防知識社群內容等。至於是否排擠其他團體募款，劉文解釋公益勸募平台本身只是資訊公開平台，讓民眾可以查看所有登記合法的募款團體，無捐款功能，王鴻薇顯然常識不足，又一次烏龍爆料。

國民黨立委王鴻薇、羅智強、林沛祥等人，今天在立法院開記者會，揭露黑熊學院於「衛福部公益勸募平台」的「113年台灣民防教育推廣計畫」，不僅排擠其他弱勢團體的資源，還涉嫌違反公益勸募條例，從事政治活動的團體或個人不得募款的規定。

王鴻薇表示，根據公益勸募條例規定，募款應基於公益目的，不得從事政治活動。且公益勸募平台的意義，本就是為了有效管理勸募行為，妥善運用社會資源，以促進社會公益，尤其是給許多弱勢團體一個平台可以募款。

王鴻薇指出，黑熊學院去年利用公益勸募平台，以民國113年台灣民防教育推廣計畫進行勸募，募款金額超過原先所設定的目標新台幣1500萬元，但相關勸募行為違反公益勸募條例，且活動充滿政治性。而黑熊學院的募款能力強，根本就不該上架公益勸募平台，排擠其他弱勢團體的資源，要求衛福部必須徹查。

林沛祥表示，根據公開資料來看，黑熊學院的「113年台灣民防教育推廣計畫」包含了黑熊學院幾乎一整年的各項計畫，光是媒體宣傳經費就編列150萬元，尤其「民防主題健走活動」就編列300萬元，疑似就是黑熊學院舉辦的「台灣主站派，接力護台灣，南北接力健走活動」。

林沛祥指出，但該活動照片中充斥民進黨黨旗，甚至還看到行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧陪走，這不是政治活動什麼是政治活動。

羅智強表示，公益勸募條例規定，從事政治活動的團體或個人，基於募集政治活動經費的目的，募集財物或接受捐贈的行為，不得進行公益勸募。而黑熊學院在公益勸募平台上公然違法募款，排擠其他弱勢團體的資源。

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羅智強指出，內政部明年度編列的「全社會防衛韌性訓練工作」計畫預算4.1億元中，有一筆900萬元預算用來辦「民防親子園遊會」，然而該項目全台幾乎只有黑熊學院在辦，根本就是為黑熊學院量身定做，日前已經因為在野黨把關而擋住，而黑熊學院的勸募計畫內容，就有200萬元的「兒童民防教育園遊會」。黑熊學院有這樣募款能力，政府是否還需要補助。

黑熊學院執行長朱福銘表示，自從去年中國國台辦點名黑熊學院為『懲戒名單』後，藍白陣營就配合演出，不停針對學院造謠、抹黑，藉此轉移焦點並破壞民防教育，儼然是配合中國意志成為「習系立委」，這就是目前中國國民黨內最大的派系。（編輯：蘇志宗）1140106

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