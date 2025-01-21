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總預算恐遭減列破2000億 卓榮泰3度親上火線

2025/1/21 09:14
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（中央社記者賴于榛台北21日電）立法院會20日加開院會，審查今年度中央政府總預算，初步統計，減列金額約在新台幣2000億元到2100億元間。行政院長卓榮泰今天10時30分將舉行記者會，回應審查結果，這也是他近日第3度針對總預算案親上火線。

立法院20日加開院會，繼續討論114年度中央政府總預算案，並從20日上午10時開始不斷電表決，進行到21日清晨將近6時，朝野上演表決大戰，才完成二讀程序，預計今天下午1時再繼續開會，處理總預算案三讀。民眾黨立委張啓楷估計，初步統計減列金額新台幣2000億元到2100億元間，創歷史新高。

在下午總預算案三讀前，行政院新聞傳播處稍早通知，行政院10時30分將於行政院新聞中心舉行「行政院回應114年度中央政府總預算案審查」記者會，出席者為卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝，以及主計總處主計長陳淑姿。（編輯：蘇龍麒）1140121

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