劉世芳：有旅行社藉到對岸旅遊 提付錢辦中國身分證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北6日電）網紅八炯揭露台灣有據點可以申辦中國身分證。內政部長劉世芳今天表示，有人藉旅行社招攬民眾去對岸旅遊後，再詢問要不要付錢申請中國身分證，現正在查是純粹商業行為，還是有中國統戰勢力介入。

網紅八炯揭露台灣人拿中國身分證，且台灣有申辦據點。內政部長劉世芳昨天接受節目專訪時提到，已約談30多人調查是否有中國身分證，也發現北中南都有類似公關公司代辦中國身分證，目前調查約3到5間，正在查是否違反兩岸人民關係條例。

劉世芳今天出席內政部114年新春記者會時再度談及此議題表示，目前內政部正在查台灣有哪些旅行社或公關公司幫忙代辦中國身分證，有人是藉旅行社方式招攬民眾到對岸旅遊，行程結束後就詢問民眾要不要付錢申請中國身分證。

劉世芳指出，目前正在查證這是純粹商業行為，還是涉及中國統戰勢力介入，會請陸委會或國安單位調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，媒體詢問，自稱持有中國身分證並遭移民署要求限期說明的國民黨桃園市議員詹江村拒絕面談，還要內政部提出他有中國身分證證據。劉世芳說明，內政部鍥而不捨，希望詹江村接受正式面談，而不是透過網路媒體放話，「畢竟他是堂堂正正桃園市議員，講話要算話」。

劉世芳強調，內政部公務員依法行政，幫忙保存中華民國最大利益，而非幫忙保全某一人的戶籍或國籍，根據台灣的戶籍法與國籍法規定，台灣與中國的戶籍與國籍互斥，不得同時擁有。（編輯：林克倫、張若瑤）1140206